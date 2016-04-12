МИД Азербайджана распространило информацию о деятельности иностранных журналистов на оккупированных территориях

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию в связи с деятельностью представителей зарубежных СМИ на оккупированных территориях.

Как сообщили Report в пресс-службы МИД, официальный Ереван пытается организовать визиты представителей зарубежных СМИ на оккупированные территории Азербайджана для того, чтобы отвлечь внимание и ввести в заблуждение международное сообщество от своей политической и юридической ответственности за эскалацию напряженности на линии фронта в результате провокационных и подстрекательских действий армянских вооруженных сил, начиная со 2 апреля, а также за обстрелы азербайджанского населения, компактно проживающего в районе линии соприкосновения из артиллерийского и другого оружия, что привело к гибели и ранению гражданских лиц.

Учитывая интерес зарубежных СМИ к напряженности на линии соприкосновения войск, их обязанности по выполнению профессиональной деятельности, МИД Азербайджана просит выполнять нижеследующие правила:

- уважая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, нормы и принципы международного права, представители зарубежных СМИ, намеренные заняться журналистской деятельностью на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, должны вначале обратиться в МИД Азербайджана. Обращения для аккредитации могут быть направлены в электронной форме посредством сайта МИД;

- для обеспечения объективности, недопущения одностороннего подхода и правильного информирования международной общественности должен быть освещен ущерб, нанесенный гражданскому азербайджанскому населению и объектам вдоль линии соприкосновения войск в результате действий армянских вооруженных сил;

- рекомендуем зарубежным СМИ внимательнее относиться к дезинформации, ложной и провокационной информации армянской стороны, направленным на обман международного сообщества, а также обращать внимание на достоверность распространенной ими информации.