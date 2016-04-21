​МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить Армению за нарушение межправа

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление.

Как передает Report, в заявлении говорится, что продолжающийся военный конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях привел к тому, что примерно одна пятая часть территории Азербайджана оккупирована, а каждый девятый житель является вынужденным переселенцем или беженцем. Республика Армения несет ответственность за начало войны против Азербайджана, оккупацию азербайджанских земель, проведение массовых этнических чисток и другие тяжелые преступления в период конфликта: "Международное сообщество категорически в последовательной форме осудило применение военной силы в отношении Азербайджана и последствия оккупации земель. В 1993 году Совет безопасности ООН принял резолюции 822, 853, 874 и 884, осудил применение силы против Азербайджана и оккупацию его территорий, в то же время, подтвердил суверенитет и территориальную целостность, и неприкосновенность признанных на международном уровне границ. В этих резолюциях Совет безопасности признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и требует незамедлительного, полного и безусловного вывода оккупационных войск с оккупированных территорий Азербайджана. Подобные документы приняты и другими международными организациями".

"Азербайджанская Республика призывает международную общественность осудить Армению за грубое нарушение международного права и потребовать выполнения положений указанных выше резолюций Совета безопасности ООН. Конфликт может быть разрешен только в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана на основе территориальной целостности и суверенитета страны. Азербайджанская Республика предпримет все усилия для достижения урегулирования конфликта политическим путем и обеспечения мира и справедливости в регионе", - говорится в заявлении.