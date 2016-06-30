МИД Азербайджана прокомментировало встречу председателя ОБСЕ с Бако Саакяном

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало встречу федерального министра иностранных дел Германии, действующего председателя ОБСЕ Франка-Вальтера Штайнмайера с Бако Саакяном в Армении.

Как сообщает Report, руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев заявил, что встреча федерального министра иностранных дел Германии, действующего председателя ОБСЕ Франка-Вальтера Штайнмайера с Бако Саакяном носит характер встречи с армянской общиной нагорно-карабахского региона Азербайджана: "В ходе визита в Азербайджан Штайнмайер встретится с представителями азербайджанской общины в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, а также ознакомится с жилыми пунктами, построенными для вынужденных переселенцев".