МИД Азербайджана прокомментировало участие сепаратистов Карабаха на фестивале КВН в России

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана выразило отношение к приглашению Международным союзом "Клуба веселых и находчивых" (КВН) и Телевизионным творческим объединением "АМИК" ("Александр Масляков и команда") на 28-й международный фестиваль КВН в Сочи команд "С хлебом и солью" и "DeleYaman", выступающих от имени самопровозглашенного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службы МИД, в распространенном министерством заявлении выражается протест.

"Азербайджанская общественность, многочисленные любители КВН осуждают участие команд "С хлебом и солью" и "DeleYaman" на 28-м Международном фестивале КВН и расценивают этот приглашение как диверсионный и предумышленный шаг", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Азербайджан всегда поддерживал дух и цели КВН, агитацию мира и дружбы между народами: "Наши команды КВН традиционно активно участвовали в соревнованиях и фестивалях и внесли свой вклад в развитие этого движения. Наглядным примером этому могут послужить последние достижения азербайджанской команды.

Однако, приглашение на 28-й Международный фестиваль КВН действующих от имени самопровозглашенного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана команд "С хлебом и солью" и "DeleYaman", будет преследовать цель политизировать культуру и КВН. Это не соответствует цели движения КВН и противоречит связям стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.

Создавая условия для участия на 28-м международном фестивале КВН команд "С хлебом и солью" и "DeleYaman", Международный союз КВН и Телевизионное творческое объединение "АМИК" демонстрируют далекие от дружбы действия, поддерживающие нарушение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Участникам мероприятия известно, что в результате агрессии Армении 20% территорий Азербайджана были оккупированы, более 1 млн. человек стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Надеемся, что Международный союз КВН и Телевизионное творческое объединение "АМИК" не допустят участия на фестивале подобных пропагандирующих сепаратизм диверсионных команд, наносящих ущерб духу КВН, агитирующего дружбу между народами, мир и благополучие", - говорится в заявлении МИД.