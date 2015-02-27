​МИД Азербайджана прокомментировало предложение о смене стран сопредседателей МГ ОБСЕ

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Вопрос о включении Германии и Турции в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ пока не стоит на повестке дня". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос о предложении включить Германию и Турцию в состав стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Он отметил что, все страны-члены Минской группы ОБСЕ должны активизировать работу в этом направлении и внести свой вклад для освобождения оккупированных территорий Азербайджана.

Х.Гаджиев напомнил что, Германия и Турция являются членами Минской группы ОБСЕ.

"В целом, конечной целью является освобождение азербайджанских земель от оккупации и возвращение вынужденных переселенцев на свои родные места. Вопрос включения Германии и Турции в число стран-сопредседателей Минской группы пока не стоит на повестке дня. Мы ждем от сопредседателей, чтобы они, учитывая деструктивную позицию Армении на переговорах, применили к этой стране принудительные меры, в том числе, санкции", - заявил Х.Гаджиев.