МИД Азербайджана прокомментировал позицию председательствующей в ОБСЕ Италии по Нагорному Карабаху

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана положительно оценивает определение Италией, будучи председателем ОБСЕ в 2018-ом году, приоритетной задачей урегулирование армяно- азербайджанского нагорно- карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил представитель МИД страны Хикмет Гаджиев.

«Мы хорошо помним документ «Расписание о срочных мерах», предполагаемый вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, который был подготовлен на основании 822- ой резолюции СБ ООН экс- председателем Минской группы ОБСЕ, членом итальянского парламента и заместителем главы МИД Италии Марио Рафаэлли»,- заявил представитель МИД Азербайджана.

Хикмет Гаджиев также отметил, что МИД надеется на дальнейшие и продолжительные усилия Италии, как председателя организации, для выполнения соответствующих резолюций СБ ООН по нагорно- карабахскому конфликту.