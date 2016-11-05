МИД Азербайджана прокомментировал попытку сепаратистов "изменить название Нагорного Карабаха"

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Попытка путем постановочного процесса в рамках "конституционных изменений" сменить название созданного на оккупированных со стороны Армении территориях Азербайджана сепаратистского режима на "Республику Арцах", является очередным примером политики Армении уклонения от сущности вопроса и обмана мирового сообщества".

Об этом в ответ на запрос Report сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что, хотя после встреч президентов в Вене и Санкт-Петербурге ожидалось, что Армения сделает конструктивные и конкретные шаги, официальный Ереван подобными провокационными шагами проводит политику причинения вреда переговорам по мирному урегулированию конфликта:

"Все мировое сообщество признает Нагорный Карабах в качестве неотделимой части Азербайджана именно под этим названием в рамках территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана".

"Очередная "игра" Армении под названием "конституционные изменения" еще раз показывает, что Армения преследует целью аннексию оккупированных территорий Азербайджана. Кроме того, этот факт доказывает, что участие в переговорах официального Еревана носит несерьезный и имитационный характер. Армения всяким способом старается уклониться от субстантивных переговоров и, обманывая сопредседателей Минской группы ОБСЕ, пытается нарушить их последние усилия по изменению существующего статус-кво", - сказал Х.Гаджиев.