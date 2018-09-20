МИД Азербайджана призвал сопредседателей принять меры для предостережения Армении от шагов и заявлений, подрывающих переговорный процесс

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Совершение руководством Армении столь провокационного визита на оккупированные территории Азербайджана и оглашение в его ходе агрессивных заявлений в преддверии намеченной на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении является свидетельством намерения армянского руководства умышленно усугубить ситуацию".

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В МИД Азербайджана призвали сопредседателей Минской группы ОБСЕ "принять меры для предостережения Армении от совершения таких провокационных шагов и заявлений, подрывающих переговорный процесс".

"Армения на протяжении последних дней систематически предпринимает шаги по эскалации обстановки вдоль линии соприкосновения, а также азербайджано-армянской границы. Вся ответственность за оккупацию земель Азербайджана, многочисленные нарушения закона на этих территориях и напряжённость, возникшую в прифронтовой зоне, ложится на руководство Армении", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.