МИД Азербайджана ответил Эдварду Налбандяну

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "Вместо того, чтобы вводить в заблуждение свой народ и международную общественность, Армении следовало бы положить конец оккупации азербайджанских земель и политике этнической чистки, выполнив международные обязательства по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Чем раньше Армения осознает эти реалии, тем скорее в регионе воцарятся мир и безопасность".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Комментируя выступление министра иностранных дел Армении в комитете по внешним связям Парламента Европы, Х.Гаджиев отметил, что Э.Налбандян исказил факты, касающиеся нагорно-карабахского конфликта, а также международные нормы и принципы, выразив абсурдные притязания: "Мы вновь вынуждены напомнить главе МИД Армении о нормах и принципах международного права, а также положениях Хельсинкского заключительного акта. Уважение территориальной целостности государства, его суверенитета и признанных на международном уровне границ являются основами международных отношений. В противном случае в международных отношениях воцарится хаос или возврат к 30-м, 40-м гг. прошлого века".