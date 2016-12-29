МИД Азербайджана осудило диверсию армян на государственной границе

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана резко осудило направленную на преднамеренное обострение ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе очередную диверсию разведывательной группы ВС Армении утром 29 декабря 2016 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Вместо участия на субстантивных переговорах и принятия конкретных шагов на пути урегулирования конфликта в соответствии с обсуждениями, проведенными в ходе Венской и Санкт-Петербургской встреч президентов Армении и Азербайджана, Армения пытается сохранить статус-кво, продолжая агрессию против Азербайджана, усиливая свое присутствие на оккупированных территориях Азербайджана и привлекая к конфликту третью сторону. Мы также считаем комментарии генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) односторонними", - отмечается в заявлении.