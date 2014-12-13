МИД Азербайджана: Необходимы мероприятия на пути конструктивности Армении в переговорном процессе

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) Хикмет Гаджиев прокомментировал мнение, которое 12 декабря высказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Как сообщает Report, Х.Гаджиев заявил, что подобные бессмысленные высказывания министра иностранных дел Армении еще раз доказывают, что Армения искажает суть переговоров по урегулированию конфликта и занимается всего лишь имитацией переговоров. "Подобные шаги Армении служат цели обмануть и запутать международное сообщество, а также безуспешно уклониться от разрешения конфликта".

"Несмотря на призывы вывести войска из оккупированных Арменией азербайджанских территорий, а также призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, не предпринимается никаких шагов для начала работы над большим мирным договором", - сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что международное сообщество и сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно осознают подобную ложь Армении: "Поэтому необходимы мероприятия на пути конструктивности Армении в переговорном процессе".