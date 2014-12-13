МИД Азербайджана: Необходимы мероприятия на пути конструктивности Армении в переговорном процессе

Как сообщает Report, Х.Гаджиев заявил, что подобные бессмысленные высказывания министра иностранных дел Армении еще раз доказывают, что Армения искажает суть переговоров по урегулированию конфликта и занимается всего лишь имитацией переговоров. "Подобные шаги Армении служат цели обмануть и запутать международное сообщество, а также безуспешно уклониться от разрешения конфликта".
"Несмотря на призывы вывести войска из оккупированных Арменией азербайджанских территорий, а также призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, не предпринимается никаких шагов для начала работы над большим мирным договором", - сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что международное сообщество и сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно осознают подобную ложь Армении: "Поэтому необходимы мероприятия на пути конструктивности Армении в переговорном процессе".
News DepartmentАвтор новости
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