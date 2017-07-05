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    МИД Азербайджана: Мы ожидаем от ОБСЕ нового заявления

    Сотрудники офиса Каспшика находятся на месте происшествия для расследования вопроса© Report.az

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров проинформировал спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика  и сопредседателей МГ ОБСЕ от России и Франции об обстреле села Алханлы в Физулинском районе. Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге журналистам руковдитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    По его словам, в связи с инцидентом представителями Каспшика ведeтся расследование с обоих сторон, 

    "Мы рассматриваем заявление ОБСЕ как первичное. Сотрудники офиса Каспшика находятся на месте для расследования вопроса. Армянские военные знали к каким последствиям может привести обстрел минометами и крупнокалиберным вооружением населенного пункта. Это было сделано намеренно. Мы ожидаем нового заявления от ОБСЕ", - заявил Х. Гаджиев.

    Посольствам Азербайджана в зарубежных странах и международных организациях дана инструкция донести позицию нашей страны. Мы ожидаем позиции международных организаций

    Руководитель пресс-службы МИД подчеркнул, что  Азербайджан является сторонником решения конфликтов путем субстантивных переговоров.

    "Армяне пытаются путем перестрелок создать напряженность ситуации", - отметил Гаджиев. 

    4-го июля вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. в результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967-го года рождения) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015-го года рождения). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965-го года рождения) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.

    5 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили совместное заявление, в котором призвали стороны прекратить военные действия."Единственный ответственный и гуманный способ разрешения этого давнего конфликта состоит в том, чтобы стороны вернулись к столу переговоров", - говорится в заявлении посредников.

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