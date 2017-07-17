МИД Азербайджана: Криминальное "руководство" сепаратистского режима в Карабахе, члены фальшивого "парламента" выполняют функции марионеток

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана прокомментировало намерение сепаратистского режима провести 19 июля незаконные «президентские выборы» на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщил в ответ на запрос Report глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, «выборы», незаконно проведенные 3 мая 2015 года на оккупированных Арменией азербайджанских землях, как и незаконный «референдум в связи с внесением конституционных изменений» 20 февраля 2017 года совершенно справедливо были проигнорированы и не признаны международной общественностью. Проведение незаконным «парламентом» так называемых «президентских выборов» выставляет сепаратистов в смешном виде и представляет собой ничто иное как самообман. Каждому очень хорошо известно, что криминальное «руководство» самопровозглашенного режима, а также члены незаконного «парламента» назначаются военно-политическим руководством Армении и выполняют лишь функции марионеток.

Он сказал: «Незаконный режим на оккупированных азербайджанских территориях был создан в результате агрессии Армении в отношении Азербайджана и проведенной ею политики этнической чистки. Как утверждается и в решении Европейского суда по правам человека, принятом 16 июня 2015 года в связи с делом «Чирагов и другие против Армении», этот режим управляется и контролируется из Армении. Он продолжает существовать за счет оказываемой со стороны Армении военной, политической, финансовой и другой помощи.

Незаконные и сфальсифицированные «президентские выборы» являются открытым нарушением Конституции и законов Азербайджанской Республики, а также норм и принципов международного права.

Этот шаг Армении является очередной провокацией. Продолжение Арменией военных провокаций с целью обострения ситуации вдоль всей линии соприкосновений войск нацелен на то, чтобы помешать усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на урегулирование конфликта путем субстантивных переговоров. Все это еще раз свидетельствует о том, что Армения действительно не заинтересована в политическом урегулировании конфликта, что эта страна любым способом старается сохранить опирающийся на результаты оккупации статус-кво.

Единственный и возможный путь для достижения устойчивого и продолжительного урегулирования – безоговорочный и полный вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха и с других оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с требованиями известных резолюций Совета Безопасности ООН, обеспечение неотъемлемых прав азербайджанских вынужденных переселенцев в связи с их возвращением на свои родные земли, восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, мирное сосуществование армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха в рамках границ Азербайджана.

Вместо того чтобы терять попусту время и обманывать свой народ и международное сообщество, Армения должна положить конец оккупации, принять конструктивное участие в процессе урегулирования конфликта и выполнить взятые на себя международные обязательства».