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    МИД Азербайджана исключил российских музыкантов из "списка нежелательных лиц"

    Обращения Тимура Темирова и Сосо Павлиашвили были рассмотрены в соответствующем порядке

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Обратившись с письмом в министерство иностранных дел Азербайджана, российские музыканты Тимур Темиров и Сосо Павлиашвили попросили аннулировать запрет, поставленный на их въезд на территорию Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

    В министерстве заявили, что некоторое время назад СМИ распространили информацию о незаконном визите Сосо Павлиашвили на оккупированные Арменией территории Азербайджана, а также проведении Тимуром Темировым агитации созданного на оккупированных землях самопровозглашенного режима: "В письме музыканты дают высокую оценку гостеприимству нашей страны, выражают глубокое уважение к народу Азербайджана, нашей культуре и музыке и отмечают о желании посетить в ближайшее время Азербайджан и выступить в Баку с концертами".

    Обращения Тимура Темирова и Сосо Павлиашвили были рассмотрены в соответствующем порядке и им предоставили разрешение на въезд на территорию Азербайджана.  

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