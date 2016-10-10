МИД Азербайджана исключил российских музыкантов из "списка нежелательных лиц"

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Обратившись с письмом в министерство иностранных дел Азербайджана, российские музыканты Тимур Темиров и Сосо Павлиашвили попросили аннулировать запрет, поставленный на их въезд на территорию Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

В министерстве заявили, что некоторое время назад СМИ распространили информацию о незаконном визите Сосо Павлиашвили на оккупированные Арменией территории Азербайджана, а также проведении Тимуром Темировым агитации созданного на оккупированных землях самопровозглашенного режима: "В письме музыканты дают высокую оценку гостеприимству нашей страны, выражают глубокое уважение к народу Азербайджана, нашей культуре и музыке и отмечают о желании посетить в ближайшее время Азербайджан и выступить в Баку с концертами".

Обращения Тимура Темирова и Сосо Павлиашвили были рассмотрены в соответствующем порядке и им предоставили разрешение на въезд на территорию Азербайджана.