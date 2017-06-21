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    МИД Азербайджана исключил имя японского блогера из списка "Нежелательных лиц"

    На этот раз гражданин Японии выразил сожаление в связи с визитом на оккупированные азербайджанские территории© Report

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана исключило имя еще одного иностранного гражданина из списка "Нежелательных лиц".

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, гражданин Японии - независимый блогер Натсуми Дайзен обратился с письмом в посольство Азербайджана в Японии и попросил исключить его из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана.

    В письме Н. Дайзен отметил, что уважает территориальную целостность Азербайджана в рамках границ, признанных на международном уровне, суверенитет и законы страны, он также отметил, что без соответствующего согласия правительства Азербайджана не совершит визит на оккупированные территории Азербайджана.

    Выразив сожаление в связи с посещением оккупированных Арменией азербайджанских территорий, Н. Дайзен сказал, что визит никоим образом не служит поощрению сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и отметил, что хочет извиниться перед правительством и народом Азербайджана за незаконный визит на оккупированные территории.

    Обращение Н. Дайзена было рассмотрено в соответствующем порядке и было принято решение об исключении его имени из списка "Нежелательных лиц".

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