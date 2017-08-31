МИД Азербайджана: Имя канадского депутата включат в "список нежелательных лиц"

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ "Незаконный визит на оккупированные вооруженными силами Армении территории Азербайджана члена канадского парламента Тони Клемана является очередной политической провокацией Армении".

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что незаконный визит Тони Клемана организован канадским бюро армянского национального комитета и армянским лобби, с которыми у него сложились тесные отношения в обмен на материальное вознаграждение: "Это лицо, чье имя неоднократно упоминалось в коррупционных сделках и взяточничестве, в обмен на материальное вознаграждение посещал оккупированные территории Азербайджана, а также пытается оправдать осуществляемую Арменией против Азербайджана агрессию и кровавую политику этнической чистки.

Недовольство и обеспокоенность Азербайджана в связи с указанным вопросом были доведены до сведения министерства иностранных дел Канады и канадского парламента. Его имя включат в "список нежелательных лиц".