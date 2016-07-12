МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в достижении прогресса по нагорно-карабахскому конфликту

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Если рассмотреть политику Армении за последние два года, то заметим, что она не заинтересована в достижении прогресса по нагорно-карабахскому конфликту".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, выступая на мероприятии в Университете АДА, посвященном Дню сотрудников дипломатической службы Азербайджана.

По его словам, проведя широкомасштабные военные учения в 2014 году на оккупированных территориях Азербайджана и совершив нападения на линии соприкосновения в апреле, Армения показала, что не заинтересована в решении конфликта.

Кроме того, Х.Гаджиев отметил, что одним из основных направлений внешней политики Азербайджана является реализация проектов Трансадриатического трубопровода (ТАР) и Трансанатолийского трубопровода (TANAP). По его словам, есть определённые силы, которые не хотят реализации этих проектов, однако на Западе этим проектам выражается поддержка.