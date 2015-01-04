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    МИД Азербайджана: Армения наносит вред стабильности и безопасности в регионе

    Ереван дестабилизирует ситуацию в регионе, что сопряжено с человеческими жертвами

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ "Продолжение оккупации азербайджанских территорий и присутствие вооруженных сил Армении на этих землях может привести только к негативным последствиям". Об этом, как сообщает Report, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление главы МИД Армении от 3 января.

    Он напомнил, что Армения, грубо нарушив нормы и принципы международного права, а также Устав Организации Объединенных Наций, совершила агрессию против Азербайджана и оккупировала территории республики.

    "Отказываясь выводить войска с оккупированных территорий Азербайджана, Ереван, тем самым, дестабилизирует ситуацию в регионе, что сопряжено с новыми человеческими жертвами", - сказал глава пресс-службы МИД АР, подчеркнув, что именно на Армению, как на государство-оккупанта и агрессора, ложится полная ответственность за негативные последствия.

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