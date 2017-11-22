МИД Азербайджана: Армения должна понять реальность и прекратить "страусиную политику"

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Как видно, проведение сопредседателями Минской группы ОБСЕ переговоров в субстантивной и интенсивной форме после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве 16 октября всерьез беспокоит Армению. Эдвард Налбалдян, постоянно имитирующий переговоры и пытающийся отвлечь внимание от основной цели технически-вспомогательными вопросами, вновь избрал путь различных предлогов и обмана".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывания главы МИД Армении Эдварда Налбандяна на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он отметил, что говоря о посреднической миссии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в отношении к резолюциям Совбеза ООН, которые составляют основу мандата сопредседателей, министр иностранных дел Армении продолжает "страусиную политику".

Азербайджан выступает с реальными фактами, основывающимися на резолюции Совбеза ООН, нормы и принципы международного права. Независимо от желания Армении, международное сообщество поддерживает справедливую и опирающуюся на международное право позицию Азербайджана.

Армянская сторона должна понять реальность и прекратить "страусиную политику". Все должны понимать, что Азербайджан обеспечит территориальную целостность и суверенитет в рамках признанных на международном уровне границ.