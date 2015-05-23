​МИД: Армянское руководство, присоединившееся к декларации Рижского саммита, вновь заявило о поддержке территориальной целостности Азербайджана

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал выступление президента Армении Сержа Саргсяна на саммите стран Восточного партнерства и Евросоюза, который проходил в Риге 21-22 мая. Как сообщает Report, Х.Гаджиев заявил, что выступление с необоснованным утверждением о том, что якобы Нагорный Карабах не является составной частью Азербайджана, с применением исторической, политической и правовой фальсификации, на самом деле является еще одним признанием оккупации и агрессии Армении против Азербайджана: "Нет необходимости говорить, что Нагорный Карабах, являющийся исторической землей Азербайджана, не имеет ничего общего с армянами с исторической, антропологической и археологической точек зрения".

Представитель МИД подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Азербайджана в международно признанных границах, поддерживается международной общественностью: “Резолюции № 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН признают территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ, признанных в международном порядке, и требуют незамедлительного, полного и безоговорочного освобождения оккупированных азербайджанских земель. Армянское руководство, присоединившееся к итоговой декларации Рижского саммита, вновь заявило о поддержке территориальной целостности Азербайджана. В 3-м пункте декларации установлено обязательство по поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех государств-партнеров. Согласно 5-му пункту Рижской декларации, руководство Армении берет на себя обязательство по решению конфликта на основе норм и принципов международного права.

Вместо нелепых и несерьезных заявлений руководство Армении в соответствии с международными обязательствами должно продемонстрировать ответственный шаг, вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана и прекратить оккупацию. Ответственность за любое положение в противном случае всецело падает на Армению”.