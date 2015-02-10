МИД: Армяне Нагорного Карабаха также являются гражданами Азербайджана

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев выразил отношение к встрече в Ереване между специальным представителем Евросоюза по Южному Кавказу Гербертом Зальбером и Кареном Мирзояном.

Как сообщает Report, пресс-секретарь министерства заявил, что азербайджанская сторона была заранее проинформирована об этой встрече: "Живущие в Нагорном Карабахе Азербайджанской Республики армяне также являются гражданами Азербайджана. Делегация во главе со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Гербертом Зальбером во время визита в Азербайджан в октябре 2014 года встретилась с представителями азербайджанской общины Нагорного Карабаха и выслушала их точку зрения в связи с урегулированием конфликта. Азербайджан неоднократно подчеркивал, что между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики должны быть налажены связи. Европейский Союз может сыграть роль в налаживании этих связей".