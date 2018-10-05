МИД: Анна Акопян прежде всего должна призвать армянских женщин и матерей воздержаться от направления их детей в Карабах

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сделала заявление в связи с инициативой супруги премьер-министра Армении Анны Акопян «Женщины ради мира» и в этом контексте о намерении группы женщин из России посетить оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.

В заявлении Report представитель МИД отметила, что как женщина и мать лично может понять выдвижение супругой премьер-министра Армении А.Акопян, исходя из гуманитарных принципов, инициативы «Женщины ради мира».

"Главная цель этой инициативы якобы состоит в предотвращении смерти молодых солдат, невинных людей. Тогда необходимо основательно подойти к данной проблеме и ответить на вопрос: "Что делают солдаты Армении на территории Азербайджана?". А.Акопян неверно избрала цели для своей гуманитарной миссии, ибо для предотвращения смерти молодых людей она в первую очередь должна начать с общественности Армении: призвать Армению прекратить оккупацию земель Азербайджана, а армянских женщин и матерей – воздержаться от направления их детей на оккупированные территории Азербайджана.

Очевидно, что эта инициатива в её нынешнем виде, особенно в преддверии выборов рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении. Однако следует принять во внимание, что такие инициативы, прежде всего попытки под вывеской «гуманитарной миссии» подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана, не согласуются с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служат урегулированию конфликта и не соответствуют духу состоявшегося в Душанбе разговора между президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Армении. Этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве перед МИД России", - говорится в заявлении.