Международное Общество Прав Человека присоединилось к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном"

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный Секретарь Международного Общества Прав Человека, профессор, доктор физико-математических наук Марат Захидов, сделал заявление в связи с присоединением к "Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report, в заявлении говорится: "У людей есть право жить в мире. По этой причине нужно прекратить кровопролитие и мирно урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно-признанные границы обоих государств. Считаю важным выполнение принятых Советом Безопасности ООН соответствующих резолюций, резолюций и решений других международных организаций. Также очень важны усилия Минской Группы ОБСЕ по решению конфликта. Армянский и Азербайджанский народы имели плотно переплетенные общие традиции, которые сформировались в результате многовекового мирного сосуществования. Но в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны. Я отмечаю эти факты с огромным сожалением. Идея мирного сосуществования людей и решение затянувшихся конфликтов - самая правильная идея. По причинам указанными ранее, от имени организации, которую я представляю, я хочу поддержать эту инициативу и заявляю о присоединении к "Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном", основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".