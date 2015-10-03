​Между армянскими военнослужащими возник инцидент

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Некоторые электронные средства массовой информации Армении распространили сведения дезинформационного характера о том, что якобы Вооруженные силы Азербайджана с целью эскалации напряжения на государственной границе нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск в направлении Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в действительности, в ходе наблюдения было выявлено, что перестрелка возникла между военнослужащими противоположной стороны. 1 октября примерно в 23:00 с вражеских позиций на передней линии была слышна оскорбительная ругань личного состава и до десяти выстрелов из стрелкового оружия. Затем примерно в 23:40 к позиции подъехало командование на автомобиле УАЗ, к утру же около 5 военнослужащих были насильно посажены в автомобиль и отвезены в направлении центра полка.

"Это очередная провокация против Азербайджана военно-политического руководства Армении в целях сокрытия происходящих в армии негативных явлений от собственного народа.

Министерство обороны заявляет, что наши подразделения с расположенных на высотах позиций полностью контролируют оперативную обстановку", - сообщили в министерстве.