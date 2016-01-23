Мэтью Брайза: ЕС должен более активно участвовать в переговорах по Нагорному Карабаху

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Евросоюзу стоит принимать более активное участие в работе Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает Report, такое мнение выразил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" известный американский дипломат, бывший посол США в Баку Мэтью Брайза, комментируя заявления ЕС о недопустимости сохранения статус-кво в этом вопросе.



"Заявление ЕС о том, что статус-кво, который сохраняется в Нагорном Карабахе, является неприемлемым, отражает озабоченность Азербайджана тем, что Армения не участвует в переговорном процессе, так как ее устраивает военное положение в регионе. В то же время, призыв к сдержанности обозначил озабоченность Армении по поводу того, что Азербайджан может попытаться изменить военную ситуацию, что в свою очередь беспокоит Ереван", - сообщил он.



Дипломат напомнил, что Евросоюз выразил готовность выступить посредником в переговорном процессе под руководством ОБСЕ, в частности, в вопросе восстановления статуса территорий Азербайджана, которые, исходя из соглашения, должны быть возвращены Азербайджану. Он уточнил, что такова была изначальная позиция ЕС.



"Что касается моей позиции, то я уже давно выступаю за то, чтобы ЕС играл более значительную роль в Минской группе, так как я считаю, что подобное вмешательство придаст большее значение переговорному процессу", - заключил Мэтью Брайза.