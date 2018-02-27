Мэр французского города: Надеюсь, международное сообщество даст правовую оценку Ходжалинского геноцида

Париж. 27 февраля. REPORT.AZ/ Во французском городе Кольмар состоялось мероприятие, посвященное 26-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, мероприятие было организовано Ассоциацией друзей Азербайджана и мэрией Кольмара.

Мэр города Кольмар Жильбер Мейер выразил надежду на то, что международное сообщество даст правовую оценку Ходжалинского геноцида и мир, наконец, воцарится на оккупированных территориях Азербайджана.

Председатель Ассоциации друзей Азербайджана, экс-депутат Жан-Франсуа Мансель, выразив признательность мэру города Кольмар, рассказал собравшимся о Ходжалинском геноциде: "Эта черная страница в истории Азербайджана запечатлена в сердце каждого азербайджанца. Я призываю всех не забывать о Ходжалинском геноциде".

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, подчеркнул важность правовой и политической оценки Ходжалинского геноцида со стороны международной общественности.

Траурное мероприятие продолжилось выступлением квартета "Chagall" в сопровождении скрипачки Назрин Рашидовой и кларнетиста Саддама Новрузбекова, исполнившие классические произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Большой интерес вызвала композиция "Ходжалы 613", написанная известным французским композитором Пьером Тиллуа.