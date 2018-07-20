Мехрибан Алиева: Выявлено 177 иностранных юридических лиц, незаконно действующих на оккупированных территориях Азербайджана

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ "Хочу обратить ваше внимание на факты незаконной экономической деятельности ряда иностранных компаний на территории Нагорного Карабаха. В настоящий момент выявлено 177 иностранных юридических лиц, которые осуществляют незаконную экономическую деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. Вместе с тем, 710 иностранных граждан посетили оккупированные территории".

Как сообщает Report, об этом сказала первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в ходе приема участников бакинского заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Она отметила, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана:

"Территориальная целостность нашей страны признана всем миром. Поэтому эти нарушения, эти действия являются грубым нарушением законодательства Азербайджана. Вместе с тем, за последние годы есть факты использования этих территорий для выращивания и последующего трафика наркотических изделий, что тоже вызывает, безусловно, большую обеспокоенность. Эти действия как со стороны иностранных компаний, так и со стороны отдельных лиц являются грубым нарушением законодательства Азербайджана, и наше государство принимает и будет принимать все законные меры для прекращения и предотвращения этих действий. Конечно, в этом свете мы очень рассчитываем на поддержку Интерпола. Я хочу еще раз поблагодарить за то, что вы делитесь опытом, за нашу совместную работу, и уверена, что в будущем мы будем продолжать успешное сотрудничество".