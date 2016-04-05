Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Главы правительств России и Армении Дмитрий Медведев и Овик Абраамян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба российского Кабмина.

"В ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Дмитрий Медведев выразил серьезную озабоченность в связи с обострением ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Председатель правительства России подчеркнул необходимость строгого соблюдения режима прекращения боевых действия и важность скорейшего возобновления процесса политического урегулирования", - указывается в сообщении.

Медведев подтвердил, что посетит Армению с официальным визитом в ранее согласованные сроки 7-8 апреля. В ходе переговоров с руководством Армении планируется обсудить весь комплекс вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в сферах экономики, энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры и других областях.

По окончании визита в Армению 8 апреля Дмитрий Медведев посетит Азербайджан.