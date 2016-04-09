Медведев: Пусть лучше сохраняется та ситуация, которая есть, но не льётся кровь

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ "Ни в коем случае нельзя допустить эскалации, что бы ни произошло, кто бы что ни начинал, какие бы ни были суждения, сейчас главное – успокоиться, прекратить стрелять, объявить перемирие и сесть за стол переговоров".

Как сообщает Report, об этом в интервью каналу "Россия" заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе.

По его словам, после эскалации насилия президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и президенту Армении Сержу Саргсяну, продемонстрировав тем самым позицию РФ.

"Потом последовали другие контакты. Приезжали действительно представители генеральных штабов (Азербайджана и Армении - прим.) в Москву, для того чтобы обсудить конкретные военные аспекты перемирия. Пошли дипломатические контакты. Ну и в силу того, что у меня намечался специальный визит в Армению, было признано целесообразным, чтобы я посетил и Армению, и Азербайджан и обсудил с руководителями этих государств ситуацию, что называется, на месте. Это мне удалось сделать, и у меня есть уже свои представления о том, каким образом развивались события, и, самое главное, что нужно предпринимать", - заявил Д.Медведев.

Российский премьер также добавил, что предпочитает, чтобы в Карабахе оставалась ситуация, когда не погибали бы солдаты: "Конфликт, как и любой другой конфликт, может быть разрешён совершенно определённым способом, и любой способ разрешения конфликта кого-то будет устраивать, а кого-то нет. Так вот, выбирая между сохранением конфликта в замороженном состоянии, то есть отказом от того, чтобы его быстро разрешить, и ценностью человеческой жизни, которая приносится на алтарь разрешения конфликта, я всё-таки выбираю второе. То есть пусть лучше сохраняется та ситуация, которая есть, но не льётся кровь".