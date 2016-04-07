​Медведев: РФ приложит все усилия для поддержания мира в Нагорном Карабахе

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Россия будет прилагать все необходимые усилия для поддержания мира в Нагорном Карабахе и сохранения возможности коммуникации между сторонами".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"То, что произошло - это ситуация беспрецедентная с 94-го года. Именно это побуждает нас к тому, чтобы искать возможные развязки, максимально ориентируясь на сохранение мира, тех договоренностей, которые были достигнуты, в том числе при посредничестве РФ", - сказал Медведев на переговорах в расширенном составе с премьер-министром Армении Овиком Абрамяном.

"Эта тема очень сложная. Сейчас самое главное - сохранять мир и возможность коммуникации. По этому вопросу Россия будет прилагать все необходимые старания", - добавил премьер.