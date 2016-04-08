Медведев: РФ будет максимально участвовать в урегулировании в Карабахе

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Россия не только не уходит от своей доли ответственности за обеспечение процесса урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, но и максимально тщательно в нем участвует".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Баку.

"Роль России очевидна, потому как мы участники Минской группы, мы сопредседатели, мы никогда не уходили от ответственности. Президент, как только все это произошло, сразу позвонил и президенту (Азербайджана Ильхаму) Алиеву, и президенту (Армении Сержу) Саргсяну, высказал нашу позицию, призвал стороны успокоиться, вернуться за переговорный стол, начать консультации, объявить перемирие. Естественно, эти усилия были продолжены… Поэтому мы не только не уходим от своей доли ответственности за обеспечение бесперебойного процесса урегулирования, но и максимально тщательно в нем участвуем", - заявил Медведев журналистам.