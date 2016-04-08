Медведев: Азербайджан и Армения нацелены урегулировать существующие разногласия

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Армения нацелены урегулировать существующие разногласия и решить конфликт в Нагорном Карабахе".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев журналистам в ходе своего визита в Баку.

"Главное, что мне удалось в настоящий момент установить, обе стороны, руководители двух стран нацелены на то, чтобы сохранять по максимуму режим перемирия, стараться урегулировать существующие разногласия, конфликт, все печальные последствия того, что произошло совсем недавно, за столом переговоров. Я надеюсь, что именно этих подходов они и будут придерживаться в дальнейшем", - сказал Медведев.