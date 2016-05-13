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    Медали шехидов вручены их семьям - ФОТО

    Медаль За отвагу Сабухи Мусаева вручена его 6-летнему сыну Фариду Мусаеву

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Медаль "За отвагу" Сабухи Мусаева, павшего шехидом в боях на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск (на возвышенности Талыш), вручена его 6-летнему сыну Фариду Мусаеву.

    Как сообщает Report, в мероприятии, проводимом в Бардинском районе по этому случаю, участвовали глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев, сотрудники министерства обороны, общественность района.

    Помимо этого, медаль "За отличие в военной службе" 3-й степени старшего лейтенанта Зии Гасанова, павшего шехидом при освобождении от оккупации возвышенности Лелетепе, была вручена его отцу Ниязи Гасанову.

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