Медали шехидов вручены их семьям - ФОТО

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Медаль "За отвагу" Сабухи Мусаева, павшего шехидом в боях на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск (на возвышенности Талыш), вручена его 6-летнему сыну Фариду Мусаеву.

Как сообщает Report, в мероприятии, проводимом в Бардинском районе по этому случаю, участвовали глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев, сотрудники министерства обороны, общественность района.

Помимо этого, медаль "За отличие в военной службе" 3-й степени старшего лейтенанта Зии Гасанова, павшего шехидом при освобождении от оккупации возвышенности Лелетепе, была вручена его отцу Ниязи Гасанову.