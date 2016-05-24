Медали павших шехидами военнослужащих вручены членам их семей - ФОТО

Газах. 24 мая. REPORT.AZ/ Медали военнослужащих, павших шехидами во время предотвращения провокации армян на линии соприкосновения войск в начале апреля этого года, вручены членам их семей.

Как сообщает Report, по этому случаю в Газахском районе состоялась церемония вручения.

На мероприятии участвовали представители министерства обороны, исполнительной власти Газахского района, и члены семей шехидов. На церемонии медаль "За Родину" проживавшего в селе Юхары Салахлы 26-летнего прапорщика Эльвина Намазова была вручена его матери, медаль "За отвагу" проживавшего в селе Фарахли 32-летнего капитана Мухида Оруджова - его детям-близнецам, медаль "За отличие в воинской службе" 3-й степени 20-летнего рядового Орхана Алиева - матери шехида.