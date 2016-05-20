Медаль военнослужащего, павшего шехидом в апрельских боях, представлена его родителям - ФОТО

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана, прапорщик Байрамов Сархан Огтай оглу, павший шехидом при предотвращении провокации армянских вооруженных подразделений на линии соприкосновения войск в апреле, был посмертно награжден медалью "За отличие в военной службе" 3-й степени.

Как сообщает Report, медаль 23-летнего шехида вручена его родителям на церемонии сорока дней в городе Загатала, где он родился.

На церемонии участвовали официальные лица министерства обороны, Исполнительной власти Загатальского района, представители общественности и близкие шехида.

Медаль шехида была вручена его отцу.