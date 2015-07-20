​Медаль ставшего шехидом старшего лейтенанта вручена его сыну - ФОТО

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Лянкаране отметили 35-летний юбилей офицера азербайджанской армии, старшего лейтенанта Игбала Сарраф оглу Ахмедова. Как сообщает Report, проводимое при совместной организации Министерства обороны и Исполнительной власти города Лянкяран мероприятие поминовения началось с посещения могилы шехида в ленкоранском селе Ашагы Нувяди. На проходящем в Центре Гейдара Алиева мероприятии приняли участие руководящие работники района, депутат от Лянкарана Хады Раджабли, члены семьи и близкие шехида, приглашенные солдаты и офицеры.

Заместитель начальника Управления по морально-психологической подготовки и связям с общественностью министерства обороны, полковник Абдулла Гурбани вручил семье ставшего на фронте шехидом военнослужащего медаль "За отличие в воинской службе".