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    ​Медаль ставшего шехидом старшего лейтенанта вручена его сыну - ФОТО

    В родном городе Игбала Ахмедова Лянкаране отметили его 35-летний юбилей

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Лянкаране отметили 35-летний юбилей офицера азербайджанской армии, старшего лейтенанта Игбала Сарраф оглу Ахмедова. Как сообщает Report, проводимое при совместной организации Министерства обороны и Исполнительной власти города Лянкяран мероприятие поминовения началось с посещения могилы шехида в ленкоранском селе Ашагы Нувяди. На проходящем в Центре Гейдара Алиева мероприятии приняли участие руководящие работники района, депутат от Лянкарана Хады Раджабли, члены семьи и близкие шехида, приглашенные солдаты и офицеры.

    Заместитель начальника Управления по морально-психологической подготовки и связям с общественностью министерства обороны, полковник Абдулла Гурбани вручил семье ставшего на фронте шехидом военнослужащего медаль "За отличие в воинской службе". 

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