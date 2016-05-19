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    Медаль прапорщика ВС Азербайджана, павшего шехидом, вручена его семье - ФОТО

    Церемония вручения медали состоялась в селе Азаруд Астаринского района, где родился прапорщик

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Медаль прапорщика Вооруженных сил Азербайджана, павшего шехидом, вручена его семье.

    Как сообщает Report, прапорщик ВС Азербайджана, 35-летний Панджали Нурмамед оглу Теймуров, павший шехидом во время предотвращения армянской провокации на линии соприкосновения войск в апреле, был посмертно награжден медалью "За Родину" на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 19 апреля 2016 года.

    Сегодня состоялась церемония вручения медали в селе Азаруд Астаринского района, где родился прапорщик. Медаль шехида вручена членам его семьи. 

    Отметим, что шехид П.Теймуров состоял на военной службе с 1999 года. В 2015 году президент Ильхам Алиев наградил его медалью "За храбрость".

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