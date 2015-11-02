Председатель Совета Федерации России: Армения и Азербайджан устали от конфликта

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Россия выступает за политическое решение нагорно-карабахского конфликта, исключающее возобновление войны, кровопролитие, риск гуманитарной катастрофы".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко в интервью News.am перед официальным визитом в Ереван

"Ни одной из сторон конфликт ничего, кроме проблем, не дает. Он является источником напряженности в закавказском регионе, создает участникам конфликта трудности в мировой политике. Тем не менее, поиск путей его урегулирования идёт медленно", - заявила В.Матвиенко.

Она подчеркнула, что "для развязывания этого очень сложного, тугого узла Россия прикладывает больше усилий, чем любое иное государство.

По ее словам, Россия активно действует в рамках Минской группы ОБСЕ, проводятся встречи президента России с коллегами из Армении и Азербайджана.

"Нельзя не видеть, что и народы Армении и Азербайджана, и международное сообщество устали от карабахского конфликта, поэтому главное сегодня - это добрая воля, мудрость, ответственность на всех уровнях", - подчеркнула председатель Совфеда.