Мать Роберта Кочаряна будет похоронена на азербайджанской земле

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Мать второго президента Армении Роберта Кочаряна Эмма Оганян будет похоронена на оккупированных территориях Азербайджана в Ханкенды. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе офиса Роберта Кочаряна.

Сообщается, что похороны состоятся днем 19 августа на городском кладбище Ханкенды.

Напомним, мать второго президента Армении Роберта Кочаряна Эмма Оганян скончалась 16 августа на 89-ом году жизни.