 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мать Роберта Кочаряна будет похоронена на азербайджанской земле

    Похороны состоятся 19 августа на городском кладбище Ханкенды

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Мать второго президента Армении Роберта Кочаряна Эмма Оганян будет похоронена на оккупированных территориях Азербайджана в Ханкенды. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе офиса Роберта Кочаряна. 

    Сообщается, что похороны состоятся днем 19 августа на городском кладбище Ханкенды. 

    Напомним, мать второго президента Армении Роберта Кочаряна Эмма Оганян скончалась 16 августа на 89-ом году жизни. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi