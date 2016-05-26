МИД России: Призываем стороны карабахского конфликта к уходу от попыток конфронтации

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Призываем стороны к уходу от попыток конфронтации, ухудшению ситуации, созданию атмосферы для мирного урегулирования карабахской проблемы.

Как сообщает Report, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавнюю встречу президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в Вене.

Говоря о том, какие шаги предпринимает Россия для поддержания достигнутых договоренностей, М.Захарова "из практичных шагов" отметила работу в рамках Минской группы ОБСЕ, контакты с руководством Азербайджана и Армении: "Безусловно это контакты также с нашими зарубежными партнерами. Мы достаточно активны в этом направлении. Мне кажется мы активны, для того, чтобы приблизить эту ситуацию к ее окончательному урегулированию".