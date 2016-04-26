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    Мария Захарова: ОДКБ следит за ситуацией на линии соприкосновения войск в зоне карабахского конфликта

    Спецпредставитель МИД России призвала стороны избегать действий, которые могут подорвать прогресс по политическому решению конфликта

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Организация Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ)  следит за ситуацией на линии соприкосновения войск в зоне нагорно-карабахского конфликта.

    Как сообщает Report, об этом заявила спецпредставитель МИД России Мария Захарова в ходе онлайн-дебатов "Security Jam", организованных мозговым центром "The Friends of Europe". 

    По ее словам, ОДКБ поддерживает меры по сохранения режима прекращения огня и призывает всех поддержать усилия Минской группы ОБСЕ.

    Спецпредставитель МИД России призвала стороны избегать действий, которые могут подорвать прогресс по политическому решению конфликта. 

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