Захарова не исключила обсуждения карабахской проблемы в Сочи на заседании глав МИД СНГ

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила возможного обсуждения урегулирования нагорно-карабахского конфликта на предстоящей встрече глав МИД СНГ в Сочи, сообщает Report.

Отметим, что 10 октября в Сочи пройдет очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств.

"Возможно, не исключено", - заявила М.Захарова, комментируя вопрос о возможном обсуждении вопроса Нагорного Карабаха в ходе очередного заседания глав внешнеполитических ведомств стран СНГ.

Главы внешнеполитических ведомств государств СНГ намерены обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества, рассмотрят широкий круг вопросов, направленных на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ.