В МИД России прокомментировали встречу президентов Азербайджана и Армении

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Москва исходит из того, что посредническая миссия Минской группы ОБСЕ будет продолжена, и как и раньше российская сторона продолжит предпринимать самостоятельные усилия, чтобы помочь сторонам достигнуть компромисса на основе достигнутых сопредседателями подходов".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу президентов Азербайджана и Армении.

"19 декабря в Берне в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями состоялась встреча президентов. Прорыва в урегулировании не произошло. Подтверждена заинтересованность в продолжении работы в минском формате. Российская сторона положительно относится к продвижению политического диалога для решения конфликта исключительно мирным путем", - заявила официальный представитель МИД России.