Мария Захарова: Информацию о нарушении режима прекращения огня в ходе мониторинга ОБСЕ должны расследовать эксперты

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию министерства иностранных дел Армении о нарушении режима прекращения огня во время мониторинга, проводимого ОБСЕ в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы.

Как сообщает Report, на брифинге Мария Захарова заявила, что по этому случаю свою оценку должны дать эксперты, изучив обстоятельства на месте.

"Россия во время обострений ситуации призывала стороны к проявлению взвешенного подхода, целью которого было бы не нагнетание обстановки, а движение к политическому урегулированию", - сказала она.

М.Захарова также заявила, что на данный момент нет информации по поводу подготовки встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для подготовки организации встречи глав двух государств.