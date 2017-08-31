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    Мария Захарова: Информацию о нарушении режима прекращения огня в ходе мониторинга ОБСЕ должны расследовать эксперты

    Россия во время обострений ситуации призывала стороны к проявлению взвешенного подхода© Maxim Shemetov/Reuters

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию министерства иностранных дел Армении о нарушении режима прекращения огня во время мониторинга, проводимого ОБСЕ в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы.

    Как сообщает Report,  на  брифинге Мария Захарова заявила, что по этому случаю свою оценку должны дать эксперты, изучив обстоятельства на месте.

    "Россия во время обострений ситуации призывала стороны к проявлению взвешенного подхода, целью которого было бы не нагнетание обстановки, а движение к политическому урегулированию", - сказала она.

    М.Захарова также заявила, что на данный момент нет информации по поводу подготовки встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для подготовки организации встречи глав двух государств.

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