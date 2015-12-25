​Мамедъяров: И в следующем году во всех международных структурах будет подниматься карабахский вопрос

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В 2015 году Азербайджаном велась активная работа на различных международных площадках по укреплению справедливой позиции республики по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью ряду СМИ Азербайджана, включая агентство "Report", по итогам 2015 года.

"В течение года велась активная работа на различных международных площадках по укреплению нашей справедливой позиции по урегулированию конфликта (нагорно-карабахского - Report). Армяно-азербайджанский конфликт, как приоритетный вопрос, систематически обсуждался на всех встречах и мероприятиях, проходивших в двусторонних или многосторонних форматах", - заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, наряду с ведением переговорных процессов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и в следующем году во всех международных организациях будет подниматься вопрос в связи с конфликтом, продолжится процесс информирования международной общественности.