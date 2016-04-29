Мамедъяров: Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили провести встречу в Брюсселе

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили провести встречу в Брюсселе. Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Азербайджан постоянно находится в контакте с сопредседателями. Они предложили провести встречу в середине мая, скорее всего в Брюсселе в рамках какого-либо мероприятия", - заявил Мамедъяров.

Комментируя высказывания президента Армении Сержа Саргсяна о трех условиях для возвращения в переговорный процесс, Э. Мамедъяров отметил, что ставя условия, решить вопрос нельзя: "Понятно, что статус-кво неприемлем. Азербайджан не выходил из переговорного процесса. Мы обсудим этот вопрос с сопредседателями. Если кто-то в Ереване считает, что такими условиями они смогут затянуть процесс, то они наивные".

Министр подчеркнул, что самой большой опасностью для региона является наличие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана.