Мамедъяров: Сопредседатели МГ ОБСЕ предложили провести встречу в Брюсселе

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили провести встречу в Брюсселе. Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
"Азербайджан постоянно находится в контакте с сопредседателями. Они предложили провести встречу в середине мая, скорее всего в Брюсселе в рамках какого-либо мероприятия", - заявил Мамедъяров.
Комментируя высказывания президента Армении Сержа Саргсяна о трех условиях для возвращения в переговорный процесс, Э. Мамедъяров отметил, что ставя условия, решить вопрос нельзя: "Понятно, что статус-кво неприемлем. Азербайджан не выходил из переговорного процесса. Мы обсудим этот вопрос с сопредседателями. Если кто-то в Ереване считает, что такими условиями они смогут затянуть процесс, то они наивные".
Министр подчеркнул, что самой большой опасностью для региона является наличие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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