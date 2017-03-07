Глава МИД Азербайджана: Переговоры по карабахскому конфликту практически не ведутся

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Москва. 7 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедяров провел встречу с коллективом Дипакадемии МИД России в Москве.

Как сообщает российское бюро Report, в ходе встречи глава МИД затронул вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Жили армяне в Баку, жили азербайджанцы в Ереване и сейчас всё это разрушено. Но нам всё равно надо искать пути сближения, пути решения наших проблем. Мы стараемся на уровне правительства приглашать армянские делегации на различные международные мероприятия, спортивные соревнования и так далее. Соответственно на это время мы даём гарантии безопасности. Как вы помните, на Евроиграх в Баку армянский спортсмен поднял флаг своей страны и тогда президент Ильхам Алиев сам лично вручил ему медаль. Это был посыл толерантности", - сказал глава МИД Азербайджана.

Он также отметил, что гарантии безопасности не могут быть даны всем желающим армянам, так как тогда будет нарушена безопасность самого Азербайджана.

"Надо чтобы мы и наше общество видели какие-то позитивные подвижки в решении конфликта. Но скажем честно: сегодня переговоры практически не ведутся и причиной этому является армянская сторона. Мы с Сергеем Викторовичем вчера детально все обсудили. Президенты России и Азербайджана прилагают значительный вклад к решению проблемы. Надо же всегда смотреть в корень проблемы", - сказал Эльмар Мамедъяров.