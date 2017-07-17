Мамедъяров: С июня Армения преднамеренно нагнетала ситуацию перед визитом сопредседателей и встречей глав МИД в Брюсселе

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Армения стремится любыми способами продолжить оккупацию и сохранить статус-кво.

Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Армянская сторона после переговоров президентов в Санкт-Петербурге с целью не допустить решения конфликта путем субстантивных переговоров продолжает прибегать к разным отговорками и провокациям. Даже для продолжения серьезного переговорного процесса армянская сторона пытается выдвинуть условия", - заявил Э.Мамедъяров.

"С июня Армения преднамеренно нагнетала ситуацию перед визитом сопредседателей в регион и встречей министров иностранных дел в Брюсселе. Четвертого июля сего года в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана двухлетняя девочка и ее бабушка были убиты и одна женщина была ранена в результате целенаправленной и преднамеренной атаки со стороны вооруженных сил Армении. Последние события, включая боевые столкновения в апреле прошлого года, еще раз доказали, что из-за отказа Армении вывести свои вооруженные силы из оккупированных территорий Азербайджана регион вплотную столкнулся лицом к лицу с серьезными опасностями", - заявил глава МИД.

По его словам, Армения стремится любыми способами продолжить оккупацию и сохранить статус-кво. "Поэтому призывы по типу "этот конфликт не имеет военного решения" и "стороны должны проявлять политическую волю" или "сохранение режима прекращения огня" обязательно должны сопровождаться требованиями к Армении о выводе своих войск из оккупированных территорий Азербайджана", - подчеркнул азербайджанский дипломат.